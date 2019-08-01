الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأكد سفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينين امتداد لموقف المملكة الثابت تجاه قضية فلسطين منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- مروراً بأبنائه الملوك -رحمهم الله-، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , مستذكراً ما قاله خادم الحرمين الشريفين للرئيس الفلسطيني: "لستم وحدكم نحن معكم كنا ولا زلنا وسنستمر معكم دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس بالشرعية الدولية" بمبادرة السلام العربية.جاء ذلك في تصريح له بمناسبة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة (1000) حاج وحاجة من الفلسطينيين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وقال الآغا: إن هذا الموقف النبيل من خادم الحرمين الشريفين - باستمرار المكرمة الملكية لاستضافة أسر شهداء فلسطين هو بلسم لتلك الأسر التي فقدت أحد أفرادها، ويؤكد لهم مجدداً أن المملكة العربية السعودية ستستمر بكل الوفاء مع فلسطين وفي كل الظروف, مؤكداً أن هذا الموقف النبيل هو رد على أصوات النشاز وعلى كل من يحاول أن يشكك بدور المملكة العربية السعودية, مشدداً على أن هذه البلاد المباركة لم تتدخل بالشأن الفلسطيني على الإطلاق إلا بالخير.ونوه السفير الفلسطيني, بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تنفيذ برنامج الاستضافة على أعلى المعايير، بما يحقق للحجاج مزيداً من الراحة والطمأنينة؛ ليؤدوا نسك الحج بكل يسر وسهولة، في أجواء إيمانية وبكل خشوع وسكينة.// انتهى //15:26ت م0109