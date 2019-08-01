طبرجل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسحقق مهرجان الفاكهة بطبرجل في ختام أيامه بعد خمسة أيام من انطلاقته مبيعات فاقت 1.5 مليون ريال, وزاره أكثر من 100 ألف زائر .وأوضح محافظ طبرجل رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبيد الفليح الحربي أن الكثير من المزارعين عمد إلى إبرام عقود بيع مباشرة للمنتجات مع مستثمرين سوق الفواكه بالمنطقة والمناطق المجاورة، مبينًا أن حجم المبيعات التي تمت بناء على إحصائيات اللجنة التنفيذية لمهرجان الفاكهة بطبرجل، حيث بلغ حجم المعروض 200 طن, وشملت بيع أصناف الفاكهة ومنتجاتها بالإضافة لمبيعات السجاد والسدو التي شكلت أكثر من 60 منفذ بيع داخل المهرجان، وأقسام الأكلات الشعبية التي بلغت 20 قسماً، يقدم أكلات مختلفة من أهمها ورق العنب والمربيات فضلاً عن عربات الفود ترك وألعاب الأطفال المصاحبة للفعاليات.وأفاد أن المهرجان شهد إقبالاً كبيراً من أهالي وزوار المحافظة ومحافظات المنطقة بالإضافة للمناطق المجاورة مستمتعين بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي تحقق رغبات شرائح المجتمع من خلال عدة أركان وفعاليات من أهمها "معارض مزارعي الفاكهة ومسرح الفعاليات الذي يقيم أمسيات شعرية وإنشاديه ومسابقات ترفيهية، وجناح الفنون التشكيلية وأجنحة الأسر المنتجة بقسميها السجاد والأكلات الشعبية بالإضافة لأجنحة الدوائر الحكومية".وأكّد الحربي أن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة بطبرجل ستكون لبنة أساسية وقاعدة صلبة لإقامته في الأعوام القادمة إن شاء الله.وقدم المزارعون في طبرجل شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على الموافقة على إقامة هذا المهرجان ودعمه ومتابعته المستمرة له.// انتهى //15:33ت م0113