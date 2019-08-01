الجبيل الصناعية 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسنظمت لجنة البيئة الفرعية المنبثقة من لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة تطوير الأعمال، اليوم، ورشة عمل بعنوان " التحديات البيئة التي تواجه الشركات في النفايات الصناعية "، بمشاركة العديد من ممثلي الشركات الصناعية، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وأوضح مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس عويد الرشيدي أن مجال النفايات الصناعية والبلدية يشكل هاجسا وتحدياً كبيرا للبيئة إضافة إلى المجال الاستثماري من خلال التكاليف التي تكبدها الشركات في هذا المجال، مشيرًا الى أن الورشة ناقشت الخطط الاستراتيجية للهيئة الملكية بالجبيل للتعامل مع النفايات الصناعية والبلدية حتى عام 2030 حيث مكن ذلك من وضوح الصورة لدى الشركات الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية بوجود طاقة استيعابية متوفرة للتعامل مع هذه المخرجات الصناعية بما يتوافق مع المعايير البيئية ودون أن يشكل ذلك أي تحدي للبيئة بشكل عام.وأفاد المهندس الرشيدي، أن هذه الورشة سينتج عنها عدد من ورش العمل الفرعية واللجان التنسيقية لتطبيق مخرجاتها بشكل واقعي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة بمدينة الجبيل الصناعية.الجدير بالذكر أن لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي هي احدى المبادرات التي قدمتها الهيئة الملكية بالجبيل لإشراك القطاع الصناعي في تطوير مدينة الجبيل الصناعية لتكون مستمرة وجاذبة للاستثمار بجودة حياة عالية.// انتهى //15:33ت م0115