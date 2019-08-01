مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأقام مكتب الملحق الديني بجمهورية تشاد حفل توديع ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- لحج عام 1440 , بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين جميل بن عبد الرحمن ششه والملحق الديني بالسفارة الشيخ محمد بن زايد الشهري والضيوف البالغ عددهم (10) حجاج.وأكد الشهري خلال الحفل أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد سخرت كامل طاقتها في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين منذ وصولهم إلى أرض المملكة واستقبالهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى يأدوا مناسكهم على أكمل وجه إلى أن يغادروا إلى بلادهم .من جهته هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين, الضيوف على شمولهم ضمن المكرمة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين لإخوانه في جمهورية تشاد, مشيداً بالجهود الجبارة التي تقدمها المملكة لراحة ضيوف الرحمن وسلامتهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة، مؤكداً أن السفارة ممثلة في الملحقية تسخر كل إمكانيتها لتنفيذ مشروع ضيوف خادم الحرمين الشريفين والسعي على إنجاح المشروع على أكمل وجه.من جانبه ألقى معالي نائب رئيس جامعة أنجمينا وزير العدل السابق الدكتور الطيب إدريس حلولو كلمة نيابة عن الضيوف شكر فيها قيادة المملكة على هذه اللفتة الكريمة والرعاية السخية وحسن الضيافة لضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم, سائلا المولى عز وجل له الصحة والعافية وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته .// انتهى //15:35ت م0116