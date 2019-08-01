الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض, أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضلٍ من الله - عن ضبط تشكيل عصابي مكون من "5" أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية, وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ (97.000)ريال و(18.000) دولار أمريكي ومصوغات ذهبية.وقد جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها - والله الهادي إلى سواء السبيل -.// انتهى //15:37ت م0118