الأحساء 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسكرّم وكيل محافظ الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري اليوم بمقر المحافظة رئيس قسم التفتيش والإرشاد المهني للرجال بالاحساء منصور المهنا ورئيسة قسم تفتيش النساء مريم الهلال ، وذلك نظير تحقيقهما مراكز متقدمة في المسابقة الشهرية التي تقيمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على مستوى المملكة التي تهدف الى خلق روح المنافسة بين المكاتب وكذلك بمناسبة تحقيقهما المركز الأول في التفتيش لأكثر من مرة على مستوى المملكة وأيضا لإسهامهما في قيادة فرق التفتيش واللجان لضبط سوق العمل بمحافظة الاحساء .وشكر وكيل المحافظة مدير المكتب ومنسوبيه على جهودهم المبذولة والتي كان لها بالغ الأثر في ضبط سوق العمل ، مشيداً بالدور الإيجابي الذي يقوم به مفتشو ومفتشات المكتب في تطبيق الأنظمة والمتابعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة .حضر التكريم مدير مكتب العمل بمحافظة الاحساء عبدالعزيز بن عبدالرحمن المغنم .// انتهى //15:41ت م0122