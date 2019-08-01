الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسرفع حمود بن عبدالرحمن العتيبي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة على وظيفة مستشار إداري بوزارة الإعلام.وعبر العتيبي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على أداء مسؤولياته وواجباته في خدمة الدين ثم المليك والوطن.كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، على دعمه ومساندته، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ومحل ثقتها.// انتهى //16:58ت م0146