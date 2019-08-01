الخرطوم 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسكرمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية ومقرها العاصمة السودانية الخرطوم، ممثلة في مديرها العام البروفيسور إبراهيم أحمد الدخيرى بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، وزيرة التنمية الريفية الموريتانية لمينة بنت القطب ولد امّم لما بذلته من جهود حثيثة خلال السنوات الماضية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في موريتانيا، بوصفها أول سيدة تقود المجلس التنفيذي للمنظمة خلال المدة من 2014 - 2016، وذلك بحضور وزراء المياه والبيئة والتنمية المستدامة والصيد البحري ومفوضة الأمن الغذائي وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في نواكشوط وممثلي بعض المنظمات الدولية وبعض أعضاء البرلمان الموريتاني إلى جانب طيف واسع من الشخصيات الرسمية وتجمعات ونقابات المزارعين والطاقمين الفني والإداري لوزارة التنمية الريفية.وهنأ مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمة له خلال الاحتفال الشعب الموريتاني على النجاح الكبير الذي حققه المسار الانتخابي في البلاد في الآونة الأخيرة وما أسفر عنه من تداول سلمي للسلطة وهو ما يستوجب التنويه بالحكمة والرؤية الاستشرافية لدى فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز .وأشاد الدخيرى بالإنجازات التي تحققت في القطاع الزراعي الموريتاني خلال السنوات الأخيرة بفضل جهود معالي الوزيرة لمينة بنت القطب، مستعرضًا مسيرة التعاون بين المنظمة وموريتانيا الذي يمتد على مدى عقود من الزمن.وفي الختام سلم معالي المدير العام للمنظمة الوزيرة المورتيانية درع المنظمة من الدرجة الأولى تكريمًا لجهودها الحثيثة، وتفانيها في أداء الواجب.// انتهى //16:58ت م0147