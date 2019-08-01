تونس 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي في مقر السفارة اليوم بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه، التي يرأسها رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه، رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، إبراهيم بن محمد القناص.ويشارك المنتخب السعودي، في البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب تحت 21 سنة للكاراتيه، التي بدأت بالعاصمة التونسية أمس، وتستمر ستة أيام.// انتهى //16:59ت م0148