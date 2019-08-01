مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م واسوقع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص عقداً لتشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع مع شركة بروجاكس العالمية للاستشارات الهندسية وذلك لرفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الأمانة.وأوضح مستشار معالي أمين العاصمة المقدسة مدير عام مكتب إدارة المشاريع المهندس ياسر الغامدي، بأن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن إطار إعداد منهجية متكاملة لمكتب إدارة المشاريع بالأمانة وتحقيقاً لمتطلبات البرنامج الوطني لمتابعة المشاريع ومكتب إدارة المشاريع بوزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين القدرة في إدارة المشاريع بشكل احترافي ومتوافق مع المنهجيات العالمية في إدارة المشاريع وتحسين كافة الأعمال .وأبان "الغامدي" بمشاركة الإدارات التنفيذية بالأمانة وذلك لضمان إنجاز المشروع وفق المدة التعاقدية وتوفير تقارير عن حالة سير المشاريع بشكل آلي وتحسين القدرة في إدارة المشاريع بشكل متناسق ومعياري من خلال توحيد الإجراءات واستغلال الموارد بالشكل الأمثل، لافتاً إلى مشاركة مكتب تنفيذ الرؤية VRO بالأمانة في اختيار المشاريع التي تحقق الأهداف الإستراتيجية والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //16:59ت م0149