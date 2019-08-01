أبها 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسافتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، مهرجان العسل الذي يقام ضمن فعاليات وبرامج الصيف في مدينة أبها، بحضور عدد من مسئولي المنطقة واعضاء المجلس البلدي.واطلع الدكتور الحميدي خلال جولته في أروقة المهرجان على العديد من المنتجات المعروضة وأنواع العسل المعروضة السائل منها والشمع، التي تشتهر به منطقة عسير، ومنها السدرة، والسمرة، والطلح، مشيدًا بما شاهده من منتجات محلية، ومؤكداً على الأهمية الإقتصادية لذلك المنتج الذي يعتبر من أهم الروافد الإقتصادية في المنطقة .يذكر أن منطقة عسير تشهد العديد من المهرجانات للمنتجات المحلية، كما تعمل الأمانة على تقديم الدعم للمنتجين والمسوقين وتحفزيهم للارتقاء بالناتج المحلي.// انتهى //17:00ت م0150