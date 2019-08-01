أبها 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير في مستشفى أبها للولادة والأطفال أمس ، مشروع خدمات التعاون الصحي الذي تم بين صحة عسير ممثلة في 10 مستشفيات بالمنطقة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمدينة الرياض، بحضور مساعد المشرف العام التنفيذي بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور صالح المفدى، ونائب المدير الطبي الدكتور هشام العمران ، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري .ويهدف المشروع إلى تفعيل 4 مراكز خدمات تعاون صحي موزعة بين مستشفى عسير المركزي, ومستشفى أبها للولادة و الأطفال, ومستشفى خميس مشيط العام, ومستشفى محايل العام، حيث تقدم تلك المراكز خدمات العيادات المتخصصة و الشاملة, والزيارات التشخيصية للاستشاريين , وبرنامج سحب الدم , والتعليم و التدريب , ومكاتب خدمات المرضى ( جدولة المواعيد , إعادة صرف الأدوية , إصدار التقارير الطبية , صرف الأغذية البديلة, صرف اللوازم الطبية), والطب الاتصالي ( الدعم الفني , الرأي الطبي الثاني , العيادات المرئية , العناية المركزة عن بعد ) ، فيما تم تفعيل 6 مكاتب خدمات المرضى في مستشفيات سراة عبيدة ، وظهران الجنوب ، وبللسمر ، والنماص ، ورجال ألمع ، والمجاردة، التي تعمل على تقديم خدمات تشمل الرأي الطبي الثاني المحلي, العناية المركزة عن بعد, الأنشطة التعليمية عن بعد.وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على اهتمامه ودعمه المستمر لرفع كفاءة الخدمات الطبية والصحية في مستشفيات المنطقة، وحرصه على تفعيل هذا التعاون مع أحد أبرز مقدمي الخدمة وطنياً وإقليمياً، الذي سيسهم في تقديم خدمات نوعية مميزة للمستفيدين من الخدمات الصحية ، ويسهل الاستفادة من خبرات الكوادر الطبية المميزة وتخفيض التكاليف المادية و المعنوية التي قد يتحملها المريض و ذويه ، مقدماً شكره لفريق العمل بالمستشفى التخصصي على تعاونهم التام والعمل بروح الفريق الواحد .وأبان العسيري أن المرحلة الأولى من وثيقة التعاون سيعقبها المرحلة الثانية التي ستشمل تفعيل عدة خدمات منوعة بإذن الله تشمل عيادة تنظيم دقات القلب عن بعد , وتفعيل عيادة الإخصاب و أطفال الأنابيب و الحمل الخطر عن طريق الطب الاتصالي بمستشفى أبها للولادة والأطفال .يذكر أن المشروع نُفذ من خلال منهجية إدارة المشاريع الاحترافية (‪PMO‬) خلال 36 أسبوعا منذ توجيه سمو أمير منطقة عسير بتفعيله.واستعرض سمو أمير منطقة عسير في جانب آخر ، معرض مستشفى أبها للولادة والأطفال المصاحب الذي يحتوي على أبرز الإنجازات الجراحية التي أجريت في المستشفى والتي تتضمن عدد من الجراحات الدقيقة والعمليات النوعية التي تم إجراؤها في قسم جراحة المسالك البولية وترميم وزراعة الحالب والأحليل بقيادة الدكتور سعيد معلوي الشهراني ، وقسم جراحة الأنف وانحراف العمود الفقري والتشوهات العضمية بقيادة الدكتور مهدي القرني، واطلع سموه على حالة أحد الأطفال الذي كان يعاني من انحراف حاد بالعمود الفقري، وتم علاجه بفضل الله وإجراء عملية للطفل تعد من العمليات النوعية ، وقسم جراحة تشوهات مجرى التنفس بقيادة الدكتور حسين عتودي ، كما استعرض سموه عدد من الإنجازات التي تم تحقيقها في قسم زراعة القوقعة بقيادة الدكتور يحيى الأحمري.// انتهى //17:00ت م0151