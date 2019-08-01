المدينة المنورة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019 مرصدت عدسة "واس" من علو 500 قدم أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام زوّار المدينة المنورة , ومنها المسجد النبوي، ومقبرة بقيع الغرقد ، وبعض المساجد التاريخية.كما تم رصد "الغمامة أو المصلى" الذي يقع في الجهة الغربية الجنوبية للمسجد النبوي على بعد 500 متر من باب السلام، و مسجد القبلتين ، والسبع مساجد ، وميقات ذي الحليفة، وميدان ومسجد سيد الشهداء , كون تلك المواقع تحظى باهتمام بالغ من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات المقدمة لراحة الحجاج والزوار .// انتهى //17:03ت م0153