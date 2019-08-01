وادي الدواسر 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسشاركت كشافة تعليم محافظة وادي الدواسر اليوم ، العالم الكشفي, الاحتفاء باليوم العالمي للمنديل الكشفي ، حيث ارتدى جميع أفراد كشافة المحافظة المنديل الكشفي وأبرزوه في مختلف مناشطهم بمختلف المناسبات داخل المحافظة من خلال أندية الأحياء ، وخارجها بالمعسكر الإعدادي للكشافة الذي تُقيمه كشافة وزارة التعليم بمدينة الملك فهد الكشفية بالحوية ، والقادة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم, أن هذه المشاركة تأتي إيماناً من إدارة التعليم بهذه المناسبة كفرصة لإظهار الحركة الكشفية كحركة راسخة ومنتشرة , مؤكداً أن جميع منسوبي الكشافة بتعليم المحافظة يعملون على إيصال صورة أوسع لتلك الحركة في المجتمع .// انتهى //17:03ت م0154