حائل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثله بإدارة التدريب والابتعاث اليوم " برامج التطوير المهني الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية " في نسختها الثانية والتي ينظمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث بنات بالمنطقة.واشتملت البرامج التدريبية كافة المجالات المختلفة ( الأمن السيبراني وتعليم اللغة الصينية و التدريس الفعال والمنصات التعليمية الإلكترونية وكذلك تدريب المدربين والتميز المدرسي والإرشاد الطلابي الفعال و الإبداع والابتكار ).وأوضحت مديرة التدريب والابتعاث "بنات" هياء الشمري أن البرامج التدريبية تهدف إلى رفع مستوى أداء المعلمات في مجال العمل وتلبي الاحتياجات المهنية والتي ينعكس أثرها في الميدان التعليمي مشيرة إلى أن عدد البرامج التدريبية المنفذة خلال الفترة ٤-٢٩ /١١/ ١٤٤٠هـ ٥٨ برنامجًا تدريباً وعدد ٣٤٩متدربة حيث تم تدريبهم من قبل ٢٤مدربة بواقع ٢٠٧ يوماً تدريبياً و ١٩٧٠٤ساعة تدريبية.// انتهـى //17:04ت م0155