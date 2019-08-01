مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برنامج دعوياً علمياً مكثفاً لتوعية حجاج بيت الله الحرام، يبدأ من غرة شهر ذي الحجة حتى يوم التروية، يشارك فيه كوكبة من العلماء والدعاة أعضاء التوعية بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية، وذلك بجامع الراجحي بالعوالي .ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خدمات مباشرة لضيوف الرحمن، بتوجيه ومتابعة من معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بحجاج بيت الله الحرام .// انتهى //17:06ت م0156