جدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، الهجوم الذي وقع يوم 28 يوليو 2019 على المقر السياسي لعمرو الله صالح ، أحد المرشحين الاثنين لمنصب نائب الرئيس في انتخابات سبتمبر 2019 الرئاسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية ، وأودى الهجوم بحياة 20 شخصًا وخلف عشرات الجرحى الأبرياء.وقدم الدكتور العثيمين ، تعازيه لأسر الضحايا ، ولحكومة أفغانستان وشعبها ، داعيا الله سبحانه بالشفاء العاجل للجرحى.وأعرب الأمين العام ، عن أمله في أن تجري الانتخابات في جو يسوده السلام ، مؤكدا دعم منظمة التعاون الإسلامي الكامل لعملية السلام ، والمصالحة التي تقودها وتملك زمامها أفغانستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان.// انتهى //17:12ت م0157