بروكسل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأدان الاتحاد الأوروبي الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في محافظة صعدة والهجومين اليوم على مركز للشرطة خلال عرض عسكري في عدن أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا وجرح العشرات.وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره مكتب خدمة العمل الخارجي في بروكسل اليوم عن خالص تعازيه لعائلات وأقارب المتضررين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في اليمن إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار والتعامل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بروح بناءة، للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل يضع اليمن على طريق السلام المستدام.// انتهى //17:43ت م0170