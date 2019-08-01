مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم , رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور على رضا رشيديان.وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - لضيوف الرحمن.// انتهى //17:47ت م0172