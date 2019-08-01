جيزان 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، بختام برامج التدريب الصيفي، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ياسر بن فتح الدين دويري ومشرف عام التطوير المهني بوزارة التعليم خالد الرفاعي ، وذلك بفندق البرج الوثير بمدينة جيزان .وأكد الدويري خلال كلمته بالحفل حرص تعليم جازان على تعزيز الجهود خلال الفترة الماضية لضمان الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية، وذلك من خلال عدد من اللجان في المسارات كافة كالدعم الفني والتقنية وصيانة المقرات وغيرها، متمنيًا أن تنعكس الدورات إيجابياً على العملية التعليمية داخل حجرة الصف وتسهم في الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي .من جانبه أثنى الرفاعي على الانضباط الكبير ونسب التسجيل العالية في البرامج ومستوى التنفيذ الجيد الذي قدمه المدربون ومديرو المراكز من خلال تجهيز قاعات التدريب والمقرات ، وما اطلع عليه من تميز خلال جولته على مراكز التدريب بالمنطقة خلال اليومين الماضيين ، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ البرامج التي تخدم الميدان التعليمي وتسهم في التطور المهني لشاغلي الوظائف التعليمية .من جهته بيّن مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد العريشي أن الإدارة قدمت خلال فترة التدريب الصيفي أكثر من 104 برامج "للبنين" تنوعت موضوعاتها بما يتناسب مع احتياجات شاغلي الوظائف التعليمية ومع أهداف التعليم ورؤية المملكة 2030 ، مضيفاً أن عدد المتدربين الذي استفادوا من البرامج بلغ قرابة 3000 متدرب من داخل المنطقة وخارجها بمجموع ساعات تدريبية بلغ مايقارب 40 ألف ساعة تدريبية .// انتهى //18:36ت م0175