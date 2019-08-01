بيروت 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 1.20% أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 818.55 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 110 آلاف و 3 أسهم، بقيمة 205 آلاف و 853 دولاراً، نفذت خلال 10 صفقات.وتراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 116 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 212 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:37ت م0176