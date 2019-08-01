اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 1.20 %
الخميس 1440/11/29 هـ الموافق 2019/08/01 م واس
بيروت 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 1.20% أي ما يعادل 5 نقاط ليقفل عند مستوى 818.55 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 110 آلاف و 3 أسهم، بقيمة 205 آلاف و 853 دولاراً، نفذت خلال 10 صفقات.
وتراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 116 ألف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 212 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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