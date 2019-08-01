بيروت 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 01 أغسطس 2019م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السراي الحكومي في بيروت اليوم، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني نجيب العوج، يرافقه السفير اليمني في لبنان محمد الدعيس.وجرى خلال اللقاء استعراض أهمية التنسيق بين الحكومتين اللبنانية واليمنية، لا سيما في المجال الاقتصادي والعلاقة بين الغرفتين التجاريتين، وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال في كل من البلدين وإعادة تفعيل البروتوكولات واللجان المشتركة العليا، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية.// انتهى //18:38ت م0178