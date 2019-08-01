رياضي / 51 متدربًا في ختام برنامج "سباحة أكاديمي " بجازان
الخميس 1440/11/29 هـ الموافق 2019/08/01 م واس
جيزان 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس
احتفى الاتحاد السعودي للسباحة اليوم بختام البرنامج المتخصص في مهارات السباحة اللازمة لإنجاز متطلبات المستوى الفني الأول ضمن برنامج "سباحة أكاديمي" ، الذي تم تنفيذه في مسبح مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان ، بحضور ممثل الإتحاد السعودي للسباحة بجازان المدرب محمد بلغيث .
وجرى في ختام البرنامج التدريبي الذي استمر شهرًا تكريم المشاركين البالغ عددهم 51 متدربًا اجتازوا بنجاح كافة مهارات البرنامج في مستواه الأول .
وأوضح مدير مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان أنور حكمي أن برنامج "سباحة اكاديمي" يستهدف كافة المشاركين من سن 6 سنوات فما فوق وذلك لكافة الجنسيات من مواطنين ومقيمين ، حيث يستأنف البرنامج فعالياته عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وإلى نهاية العام 2019م .
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