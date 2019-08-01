جيزان 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساحتفى الاتحاد السعودي للسباحة اليوم بختام البرنامج المتخصص في مهارات السباحة اللازمة لإنجاز متطلبات المستوى الفني الأول ضمن برنامج "سباحة أكاديمي" ، الذي تم تنفيذه في مسبح مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان ، بحضور ممثل الإتحاد السعودي للسباحة بجازان المدرب محمد بلغيث .وجرى في ختام البرنامج التدريبي الذي استمر شهرًا تكريم المشاركين البالغ عددهم 51 متدربًا اجتازوا بنجاح كافة مهارات البرنامج في مستواه الأول .وأوضح مدير مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان أنور حكمي أن برنامج "سباحة اكاديمي" يستهدف كافة المشاركين من سن 6 سنوات فما فوق وذلك لكافة الجنسيات من مواطنين ومقيمين ، حيث يستأنف البرنامج فعالياته عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وإلى نهاية العام 2019م .// انتهى //18:43ت م0182