محايل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واستفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس, مركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع للمحافظة في إطار الجولات التفقدية لمختلف المراكز التابعة للمحافظة للوقوف على احتياجات المواطنين.واستمع المحافظ لشرح من رئيس المركز يحي بن محمد العاصمي عن الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى من المشروعات التنموية والخدمات البلدية واحتياجات ومتطلبات القرى من المشروعات.وأكد أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك، إنفاذًا لتوجيهات القيادة.// انتهى //18:58ت م0187