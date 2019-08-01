الأمم المتحدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم تعيين البريطاني كريستيان ساوندرز قائما بأعمال نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا).وأكد غوتيريش، في بيان اليوم، التزامه بالعمل، حسب الاقتضاء، بمجرد استلام نتائج وتوصيات التحقيق، الذي يقوم به مكتب خدمات الرقابة الداخلية حاليًا في مزاعم سوء السلوك في الوكالة، مفيداً أنه يواصل اعتبار العمل الذي تقوم به الأونروا ضرورياً للاجئين الفلسطينيين، داعياً الدول الأعضاء والشركاء الآخرين إلى أن يظلوا ملتزمين بالأونروا وخدماتها وأن يواصلوا دعمهم للعمل الحاسم الذي تؤديه الوكالة.وأشار إلى أنه بهدف دعم الأونروا وضمان استمرارية أعمالها، قرر بالتنسيق مع المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، تعيين ساوندرز نائبا للمفوض العام بالإنابة برتبة أمين عام مساعد.مما يذكر أن ساوندرز قد بدأ مسيرته المهنية في الأمم المتحدة في عام 1989 مع الأونروا في غزة، ثم في وظائف متعددة بالأمم المتحدة.// انتهى //18:58ت م0188