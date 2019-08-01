نيويورك 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسإستهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على أداء فاتر اليوم مع عودة التركيز إلى مجموعة من نتائج الأعمال المتفاوتة للشركات، وذلك بعد رسالة حذرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة نتج عنها بعض من أكبر الانخفاضات منذ مايو في الجلسة السابقة.وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 15.59 نقطة أو 0.06 بالمئة ليفتح عند 26879.86 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 0.06 نقطة، ليستقر دون تغير يذكر تقريبًا عند 2980.32 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 15.14 نقطة أو 0.19 بالمئة ليصل إلى 8190.56 نقطة.// انتهى //19:03ت م0189