الأمم المتحدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، إنشاء "مجلس تحقيق داخلي بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة" لمباشرة تحقيق في "سلسلة حوادث وقعت في شمال غربي سوريا" بما في ذلك تدمير أو تضرر المرافق المسجلة على قائمة وقف النزاع المسلح، وتلك المرافق التي تدعمها الأمم المتحدة في المنطقة.جاء ذلك في بيان صحفي للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، أشار فيه إلى تكوين الأمين العام لمجلس تحقيق داخلي بموجب السلطات المخولة له حسب المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة.وأفاد المتحدث الرسمي بأن التحقيق سيغطي سلسلة من الحوادث التي وقعت في شمال غربي سوريا منذ صدور مذكرة استقرار الوضع في منطقة إدلب لإزالة التصعيد، الموقعة بين روسيا وتركيا في منتصف سبتمبر 2018.وأوضح أن مجلس التحقيق سيقوم بالتثبت من الحقائق في وقائع سلسة الحوادث المشار إليها، على أن يقوم بإبلاغ الأمين العام بما يتوصل إليه فور الانتهاء من عمله.// انتهى //19:05ت م0190