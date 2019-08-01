لندن 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسنوه وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالفرص المستقبلية المتاحة لتعزيز التعاون بين بلاده ومجموعة دول "آسيانا".وقال راب في بيان اليوم بمناسبة حضوره إجتماعات وزراء خارجية دول المجموعة في بانكوك "هناك فرص هائلة للمستقبل من حيث تعميق علاقتنا التجارية وتوفير وظائف للجانبين".ولفت إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجالات الإبتكار مثل الذكاء الإصطناعي وصناعة الروبوتات، إضافة الى التعاون في التحديات المختلفة التي تواجه العالم بما فيها التحديات الأمنية في الإقليم والتغييرات المناخية ومشاكل التنمية المستدامة.وأوضح أن حجم التجارة بين بلاده ودول المجموعة يبلغ أكثر من 36 مليار جنية إسترليني في العام الواحد، مما أسهم في توفير فرص العمل للشركات وتخفيض التكاليف على المستهلكين في بريطانيا.مما يُذكر أن رابطة دول جنوب شرق أسيا (آسيان) تضم إندونيسيا ماليزيا الفلبين سنغافورة تايلند بروناي فيتنام لاوس ميانمار وكمبوديا، ومن المتوقع أن تشكل المجموعة رابع أكبر إقتصاد في العالم بحلول العام 2030م.// انتهى //19:20ت م0193