أبوجا 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان محمود بوسطجي في مقر السفارة اليوم, رئيس هيئة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية النيجري إبراهيم ماقو .وأعرب ماقو خلال الاستقبال عن تقديره لمستوى العلاقات بين المملكة ونيجيريا، متطلعًا إلى استفادة نيجيريا من الخبرات السعودية في عدد من المجالات ومنها مجال مكافحة الفساد.// انتهى //19:21ت م0194