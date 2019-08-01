عام / سفير المملكة لدى نيجيريا يلتقي مسؤولاً نيجيريًا
الخميس 1440/11/29 هـ الموافق 2019/08/01 م واس
أبوجا 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان محمود بوسطجي في مقر السفارة اليوم, رئيس هيئة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية النيجري إبراهيم ماقو .
وأعرب ماقو خلال الاستقبال عن تقديره لمستوى العلاقات بين المملكة ونيجيريا، متطلعًا إلى استفادة نيجيريا من الخبرات السعودية في عدد من المجالات ومنها مجال مكافحة الفساد.
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19:21ت م
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