الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واستوج عداء المنتخب السعودي لذوي الإعاقة علي النخلي بالميدالية الفضية في سباق 200 متر تصنيف 37 T ضمن منافسات بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الإعاقة التي انطلقت اليوم في مدينة نتويل السويسرية بمشاركة 42 دولة وتستمر حتى الأحد المقبل.ونال النخلي الفضة بزمن 13 : 24 ثانية , أمام الجنوب إفريقي والكا روفين وخلف البرازيلي لويس داكوستا الذي حقق زمناً 75 : 23 ثانية .يذكر أن المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة يشارك في البطولة بلاعبين هما علي النخلي وأسامة مسرحي .// انتهى //20:43ت م0207