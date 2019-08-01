الطائف 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات مهرجان التسوق بالطّائف الذي تنظّمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري .ودُشّنت الفعاليات في 6 (مولات) تجارية كبرى بالطائف، بالإضافة إلى عدد من الأماكن التجارية والسياحية بالمحافظة وسط حضور كبير من الزائرين .ويتضمّن مهرجان التسوق بالطائف هذا العام عددًا من الفعاليات اليومية بجميع (المولات) والأسواق التجارية بالطائف التي يصاحبها عروض وتخفيضات معتمدة،إضافة إلى جوائز يومية تتجاوز قيمتها أكثر من 3ملايين ريال بجميع (المولات) بمشاركة عدد من الجهات .تجدر الإشارة إلى أنّ مهرجان التسوق سيرفع من الحركة التجارية والاقتصادية بالطائف، ويشرف فريق عمل من غرفة الطائف بشكل يومي على فعاليات المهرجان في جميع (المولات)التجارية المشاركة .// انتهى //22:01ت م0211