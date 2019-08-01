أبها 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسحقّق السائق ياسر بن سعيدان أسرع زمن خلال المرحلة الاستعراضية من رالي عسير "الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية" الذي يشرف على تنظيمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وانطلقت المرحلة الاستعراضية بجوار حديقة المشهد بمدينة أبها وبلغت مسافتها 2.4 كيلو متر،حيث قطع بن سعيدان المرحلة في زمن قدره 1:59:04 دقيقة على متن سيارته الميني، فيما حلّ صالح السيف في المركز الثاني بزمن قدره 2:05:09 دقيقة على متن سيارته كان آم، فيما حلّ محمد التويجري في المركز الثالث مسجلا زمناً قدره 2:13:02 دقيقة على متن سيارته التويوتا.وخلت المرحلة الاستعراضية من أي أعطال ميكانيكية حيث حدّدت المرحلة الاستعراضية ترتيب انطلاق السائقين في المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحاً من ميدان المضة لمسافة 102 كم.// انتهى //22:13ت م0213