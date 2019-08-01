الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، كل من سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي وسفير مملكة السويد لدى المملكة يان كنوتسون، الذين حضروا لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء فترة عملهم سفراء لبلدانهم لدى المملكة.وأعرب معاليه عن تقديره للجهود التي بذلوها في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين المملكة وبلدانهم.كما استقبل معاليه بمكتبه في ديوان الوزارة اليوم، سفير جمهورية غينيا بيساو المعين لدى المملكة مامادو سانو.وتسلم معاليه خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى المملكة تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.وخلال الاستقبال رحب معاليه بسفير جمهورية غينيا بيساو متمنيًا له كل التوفيق في أداء مهام عمله، والعمل لما فيه تقوية الروابط وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.// انتهى //22:29ت م0214