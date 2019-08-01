الباحة 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 01 أغسطس 2019م واسافتتح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم مشروع حديقة الغرير النموذجية بمحافظة المندق ، بحضور محافظ المندق محمد بن معيض الفائز ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر الشهري ومديري القطاعات بالمحافظة.واطلع الحضور على الحديقة التي تقع على مساحة 6800 م٢, وبتكلفة بلغت 1.975.320 ريالا, حيث تشتمل على عدد 27 مظلة خرسانية وعدد 10 مواقع ألعاب كبيرة و 16 لعبة صغيرة مناسبة للأطفال، بالإضافة إلى مصلى للرجال وآخر للنساء ودورات مياه وكشك وغرفة حارس .وأوضح رئيس بلدية محافظة المندق سعيد بن غرم الله الزهراني أن الحديقة تضاف إلى سلسلة الحدائق والمتنزهات المتميزة في مواقعها وتصاميمها التي تنشئها البلدية في عموم محافظة المندق وتتميز بوقوعها وسط كثافة شجرية وإطلالتها الرائعة على غابة عمضان ووادي سلامان والطريق السياحي ليكتمل بذلك اجتماع الطبيعة وروعة التصميم .وتمنى الزهراني أن ينعم الجميع بهذا الصرح النموذجي المقدم لهم لإضافة المتعة والراحة متمنياً من الجميع المحافظة على هذا المرفق الذي هو ملك للجميع .//انتهى//‏‫22:30ت م0215