تونس 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسقبضت وحدات من الحرس التونسي على أربعة عناصر إرهابية في محافظات المنستير وتطاوين والقيروان.وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيانين منفصلين اليوم أن العناصر مطلوبون للعدالة ومحكوم عليهم بالسجن لافتة الانتباه إلى أنه جرى التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.من ناحية أخرى, أكد وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي أن الوضع الأمني مستتب بكامل مناطق البلاد، وأن الوحدات الأمنية في حالة استنفار ويقظة متواصلين لتأمين الموسم السياحي وعودة التونسيين بالخارج وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة.وأفاد الوزير التونسي في تصريح له اليوم أن الوحدات الأمنية نفّذت إثر العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين في العاصمة تونس سلسلة من الإيقافات لعناصر إرهابية كانت تخطط لاستهداف استقرار تونس وأمنها من خلال ضرب مؤسسات ومناطق حيوية على غرار مطار تونس قرطاج، وذلك إثر عمليات أمنية استباقية وعمليات تعقّب.// انتهى //23:40ت م0222