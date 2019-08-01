إسلام آباد 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل: إن بلاده تعمل على تسهيل عملية السلام مع حركة طالبان لإحلال السلام والازدهار والاستقرار في أفغانستان والمنطقة بأسرها.وأوضح في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم بإسلام آباد أن رئيس الوزراء عمران خان مصمم على دعم عملية السلام الأفغانية، مؤكداً أن باكستان لعبت دورًا محوريًا في دفع عملية السلام وقد تم الاعتراف بدورها في هذا الصدد على المستوى الدولي.ورداً على سؤال حول التقدم بشأن عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوساطة في حل القضية الكشميرية قال المتحدث: إن باكستان تتطلع إلى جهود المجتمع الدولي لحل نزاع كشمير.وبيّن أن عرض الرئيس الأمريكي استعداده لبذل الوساطة لحل نزاع كشمير يُعدّ نجاحا للدبلوماسية الباكستانية، مشيراً إلى أن القضية الكشميرية هي حجر الزاوية في السياسية الخارجية الباكستانية، وأن باكستان سوف تستخدم جميع الخيارات لمنع الهند من تغيير الوضع الديموغرافي في إقليم كشمير.// انتهى //23:40ت م0223