بريدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019 ماختتمت جامعة القصيم مُمثلة في كلية التربية أمس البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات الذي تضمّن 12 دورة تدريبية استهدفت ما يزيد عن 200 معلم ومعلمة على مدى شهر كامل بمقرّ كلية التربية بالمدينة الجامعية للمعلمين وفي كلية التربية للطالبات بحي الإسكان ببريدة للمعلمات.وأوضح منسّق البرنامج الدكتورأحمد بن محمد التويجري أن آخر دورتين تدريبيتين للأسبوع الرابع والأخير من البرنامج قد اختتما أعمالهما أمس بمشاركة 57 متدربًا ومتدربة، حيث عقدت الأولى بعنوان "التعليم المتمركز حول المتعلّم"، قدمها الدكتور سلطان المحيميد للمعلمين والدكتورة وفاء الرقيبة للمعلمات، فيما عقدت الدورة الثانية بعنوان "التقييم من أجل التعلّم" ألقاها الدكتور سفيان الربدي للمعلمين والدكتورة نوال الخضر للمعلمات.وحضر ختام البرنامج ممثل المركز الوطني للتطوير المهني بوزارة التعليم الدكتور فهد الحصان الذي التقى بالمدربين وتباحث معهم فيما يتعلق بالتدريب الصيفي ثم قام ممثّل المركز الوطني بجولة على القاعات التدريبية والتقى المتدربين لسماع آرائهم حيال ما يتعلق ببرامج التدريب الصيفي التي نفّذتها كلية التربية بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني.وفي ختام الزيارة قدّم الحصان الشّكر والتقدير لمعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ولعميد كلية التربية وأعضاء فريق العمل القائمين على البرامج التدريبية الصيفية على نجاح البرنامج الذي استهدف ما يزيد عن 200 معلم ومعلمة وعلى جودة التّنظيم ودقّة التّنفيذ للدورات التدريبية كافة التي شملها برنامج التدريبي الصيفي لهذا العام.// انتهى //23:42ت م0224