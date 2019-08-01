حج / هيئة الهلال الأحمر بالقصيم تنفّذ دورة في الإسعافات الأولية لعدد من منسوبي الأمن العام المشاركين بالحّج
الخميس 1440/11/29 هـ الموافق 2019/08/01 م واس
بريدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019 م
نفّذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم أمس دورة في الإسعافات الأولية لعدد من منسوبي الأمن العام بالمنطقة المشاركين في موسم حج هذا العام 1440هـ ، بحضور مدير إدارة التدريب بمديرية شرطة منطقة القصيم العميد عبد العزيز بن إبراهيم الجاسر ومدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم الأخصائي خالد الفرحان استمرت يومين .
وتحرص هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم على تقديم العديد من الدورات خصوصًا للمشاركين في موسم الحج لتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية اللازمة لمحتاجيها من الحجاج والزائرين .
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