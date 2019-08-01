بريدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 1 أغسطس 2019 م‏ نفّذت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم أمس دورة في الإسعافات الأولية لعدد من منسوبي الأمن العام بالمنطقة ‏المشاركين في موسم حج هذا العام 1440هـ ، بحضور مدير إدارة التدريب بمديرية شرطة منطقة القصيم العميد عبد العزيز بن إبراهيم الجاسر ومدير إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم الأخصائي خالد الفرحان استمرت يومين .‏وتحرص هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم على تقديم العديد من الدورات خصوصًا للمشاركين في موسم الحج لتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية اللازمة لمحتاجيها من الحجاج والزائرين .// انتهى //23:45ت م0225