محايل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسكثّفت بلدية محافظة بارق جولاتها التفتيشية والرقابية التي شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتّأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية والبوفيهات.وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وسجّلت عددًا من المخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب إغلاق 3 محلات تجارية .وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أنّ الحملات التفتيشية على جميع المواقع التي تقع في نطاق البلدية مستمرة على فترتين صباحية ومسائية للقضاء على الظواهر السلبية، ومتابعة جميع المعروضات الغذائية للتّأكد من سلامتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومدى توفر اشتراطات السلامة والنظافة داخل المواقع وللعاملين فيها..// انتهى //00:03ت م0227