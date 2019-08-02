الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأقامت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة، مساء اليوم، حفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية الـ 92 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، وذلك بفندق قصر الرياض.وكان في استقبال الحضور، السفير الصيني لدى المملكة تشن ويتشينغ، والملحق العسكري الصيني لين لي.وبدئ الحفل بكلمة ألقاها الملحق العسكري الصيني، رحب خلالها بالحضور، منوهاً بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في شتى المجالات.واستعرض في كلمته تاريخ القوات المسلحة الصينية ومراحل تطورها على مر السنين، ثم شاهد الحضور عرضًا مرئياً عن تاريخ الجيش الصيني.من جانبه نوه المستشار بالسفارة جوشينغ لونغ، بما تشهده المملكة من تطور تنموي متسارع في شتى المجالات، مؤكدًا أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية كان لها بالغ الأثر في عقد شراكات استراتيجية واسعة بين البلدين.وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية.// انتهى //00:16ت م0228