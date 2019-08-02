عام / أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم - رحمه الله -
الجمعة 1440/12/1 هـ الموافق 2019/08/02 م واس
الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر الأمير بندر بالرياض مساء اليوم المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء ، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
كما استقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء ، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي قدم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - .
وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
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