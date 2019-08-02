الدمام 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسنظم فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام اليوم "ملتقى فناني وفنانات المنطقة الشرقية " بمشاركة 44 فناناً وفنانة، ، وذلك في مقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام.وأكد مدير الجمعية يوسف الحربي في كلمة له بهذه المناسبة أن الملتقى ينظم ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي تقدمها الجمعية على مدار العام ، مشيراً إلى أن الملتقى يقام للمرة الرابعة نظراً للإقبال المتزايد على هذه المعارض ويستمر خمسة أيام.وأضاف الحربي أنه سيتخلل الملتقى ورشة عمل عن الألوان الزيتية بتقنية " مبلل على مبلل " ، وجلسة بعنوان " تجربة فنان في فن النحت " ، في حين ستقام في نهاية الملتقى ورشة " تقنيات بألوان الأكريليك " ، داعياً المهتمين والزوار للاستفادة من البرامج التي تنظمها الجمعية من حين لأخر.// انتهى //01:00ت م0231