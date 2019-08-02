ثقافي / 44 فناناً يشاركون في " الملتقى الرابع لفناني الشرقية "
الجمعة 1440/12/1 هـ الموافق 2019/08/02 م واس
الدمام 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس
نظم فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام اليوم "ملتقى فناني وفنانات المنطقة الشرقية " بمشاركة 44 فناناً وفنانة، ، وذلك في مقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام.
وأكد مدير الجمعية يوسف الحربي في كلمة له بهذه المناسبة أن الملتقى ينظم ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي تقدمها الجمعية على مدار العام ، مشيراً إلى أن الملتقى يقام للمرة الرابعة نظراً للإقبال المتزايد على هذه المعارض ويستمر خمسة أيام.
وأضاف الحربي أنه سيتخلل الملتقى ورشة عمل عن الألوان الزيتية بتقنية " مبلل على مبلل " ، وجلسة بعنوان " تجربة فنان في فن النحت " ، في حين ستقام في نهاية الملتقى ورشة " تقنيات بألوان الأكريليك " ، داعياً المهتمين والزوار للاستفادة من البرامج التي تنظمها الجمعية من حين لأخر.
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