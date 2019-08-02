الخرطوم 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأدانت السودان بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت اليوم على مراكز أمنية في عدن وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.وقالت الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، إن تزامن هذه الاعتداءات يكشف رغبة من يقفون وراءها في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والقضاء على مؤسسات بسط الأمن والقانون في اليمن بتوظيف أكثر الأساليب الإرهابية قسوة وفظاعة.وأكد البيان أن هذا الأسلوب لا يمثل إلا نهج عصابات لا تأبه بأية قيم، داعيًا المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته وأن يعمل على إعادة الاستقرار والأمن ودعم الشرعية في اليمن الشقيق. وجددت السودان مؤازرتها ووقوفها إلى جانب اليمن حكومةً وشعباً.//انتهى//01:02ت م0232