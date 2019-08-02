سيئول 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واسأجرت كوريا الشمالية اختبارا صاروخيا اليوم وذلك حسبما أفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.وقالت الهيئة إن بيونج يانج أطلقت مقذوفات غير محددة قصيرة المدى على التوالي بالقرب من منطقة يونج هينج بإقليم هام كيونج باتجاه البحر الشرقي.وأضافت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح صحفي:" إن الوضع تحت السيطرة بعد الإطلاق الصاروخي الثالث لبيونج يانج في غضون أكثر من أسبوع".وتابع: "إنها صواريخ قصيرة المدى، ولم نتفق بشأنها مطلقا".// انتهى //04:06ت م0237