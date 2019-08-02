عام / الصحف السعودية
الجمعة 1440/12/1 هـ الموافق 2019/08/02 م واس
الرياض 1 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 2 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد: علاقات متميزة تربط المملكة بباكستان
برعاية ولي العهد.. انطلاق مهرجان الهجن بالطائف
أمير مكة يتسلم تقرير مكافحة المخدرات
«المحكمة العليا» : اليوم غرة ذي الحجة وعرفة السبت بعد المقبل
استحداث «الأمن السيبراني» في أمانة حفر الباطن
مركز الملك سلمان يمول استئناف الاستصلاح الزراعي في لحج
استعراض جهود المملكة تجاه الأطفال المجندين أمام «التحالف الدولي»
وزير الداخلية يشهد الحفل السنوي لقوات أمن الحج.. الأحد
المملكة تشارك في احتفالية تنصيب «الغزواني» رئيساً لموريتانيا
وزير الخارجية يستقبل عددًا من السفراء
السفير آل جابر: الميليشيات ماضية في تنفيذ أجندات إيران
170 حاجا على متن« قطار الحرمين »في أولى رحلاته
صالة حديثة لاستقبال حجاج الكويت بمنفذ الرقعي
تفجيران حوثيان يوديان بحياة مدنيين وعسكريين في عدن
أطماع «أردوغان» في غاز شرق المتوسط تهدد الأمن
اليمن: المخططات الإرهابية تتحرّك بدعم من إيران
الأمم المتحدة تحقق في خرق هدنة إدلب
// يتبع //
06:02ت م
0003