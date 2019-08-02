الرياض 1 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 2 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد: علاقات متميزة تربط المملكة بباكستانبرعاية ولي العهد.. انطلاق مهرجان الهجن بالطائفأمير مكة يتسلم تقرير مكافحة المخدرات«المحكمة العليا» : اليوم غرة ذي الحجة وعرفة السبت بعد المقبلاستحداث «الأمن السيبراني» في أمانة حفر الباطنمركز الملك سلمان يمول استئناف الاستصلاح الزراعي في لحجاستعراض جهود المملكة تجاه الأطفال المجندين أمام «التحالف الدولي»وزير الداخلية يشهد الحفل السنوي لقوات أمن الحج.. الأحدالمملكة تشارك في احتفالية تنصيب «الغزواني» رئيساً لموريتانياوزير الخارجية يستقبل عددًا من السفراءالسفير آل جابر: الميليشيات ماضية في تنفيذ أجندات إيران170 حاجا على متن« قطار الحرمين »في أولى رحلاتهصالة حديثة لاستقبال حجاج الكويت بمنفذ الرقعيتفجيران حوثيان يوديان بحياة مدنيين وعسكريين في عدنأطماع «أردوغان» في غاز شرق المتوسط تهدد الأمناليمن: المخططات الإرهابية تتحرّك بدعم من إيرانالأمم المتحدة تحقق في خرق هدنة إدلب// يتبع //06:02ت م0003