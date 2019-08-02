ركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( «ستوكهولم».. حبر على ورق ) : جاء استهداف العناصر الحوثية معسكر الجلاء ومركزا للشرطة في عدن بالأمس، الذي راح ضحيته العشرات من العسكريين إثر هجوم بالصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة، بعد أيام قليلة من تكثيف المليشيا الانقلابية من هجماتها العشوائية على الأحياء السكنية في محافظتي تعز والحديدة، اللتين تعدان من المناطق المتفق على "خفض التصعيد" فيها، انتهاكا لكل الاتفاقيات والالتزامات الدولية وما تنص عليه "اتفاقية ستوكهولم" التي أصبحت مجرد حبر على ورق لا أكثر، والسبب الرئيسي في هذا التمادي هو التغاضي الدولي وتحديدا المنظمة الأممية ومبعوثتها عن جرائم الحوثي التي تثبت بأنه فصيل إرهابي وعميل للتدخل الإيراني في اليمن.وتابعت : ولايمكن وفقا للمعطيات التي أمامنا، أن يتم التعاطي معه تحت أي أطر دبلوماسية، وأي استمرار أممي في هذا المنحى يعني أن الأبرياء - من أطفال ونساء - والمدنيين العزل سيدفعون أرواحهم ثمنا لمناقشات واتفاقات لاجدوى لها.// يتبع //06:02ت م0004