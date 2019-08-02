وذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( فتّش عن إيران ) : إيران تقف وراء تفجيرات عدن عبر عميلها الحوثي، إيران وراء التوترات في الخليج العربي، إيران لديها أذرع في العراق ولبنان وسورية وأفغانستان تثير الفتن والقلاقل، إيران تؤوي عناصر القاعدة، إذاً ما النتيجة التي سنصل إليها؟ أمر في غاية الوضوح؛ أن إيران تريد أن تغرق الدول العربية في دوامة الفوضى لتحقق مصالحها وأحلامها التوسعية وإعادة أمجاد ماضٍ لا يمكن أن يعود بأي حال من الأحوال.وتابعت : العالم كله يعرف الأدوار التخريبية الإيرانية، ومؤخراً تم اتخاذ إجراءات للحد من تلك الأدوار خاصة الولايات المتحدة بفرض المزيد من العقوبات على النظام الإيراني وعناصره، وكان آخرهم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الذي يعتبر من أبرز الشخصيات في النظام الإيراني التي فرضت عقوبات عليها في إشارة إلى تضييق الخناق على النظام الإيراني، لكن ذلك الموقف الأميركي المتشدد يقابله موقف متذبذب من دول الاتحاد الأوروبي التي لاتزال تعتقد أنه من الممكن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران حتى بعد الانسحاب الأميركي، مما يرسل رسائل خاطئة للنظام الإيراني الذي يرى في الاختلاف الأميركي - الأوروبي ثغرة يمكنه النفاذ منها لإطالة أمد أزمات المنطقة.وختمت : النظام الإيراني لا يريد إلا أن تظل الأوضاع في المنطقة على حالها؛ لأنه يقتات على التوتر الحاصل فيها، وأيضاً ليصدر مشكلاته الداخلية عبرها بتوحيد جبهته الداخلية التي تكاد أن تخرج عن سيطرته لولا أنه يحكمها بالحديد والنار، وبإيهامها أن العالم كله يقف في مجابهة إيران، وأنها تتزعم جبهة المقاومة، وترفع من الشعارات الجوفاء ما ليس له حصر لبيع الوهم للسذج والراغبين في التسلق على أكتاف دولهم وشعوبهم دون الاكتراث لما يحصل فيها، والشواهد على ذلك كثيرة.// انتهى //06:03ت م0006