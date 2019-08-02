اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
الجمعة 1440/12/1 هـ الموافق 2019/08/02 م واس
طوكيو 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس
أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على انخفاض.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 36ر509 نقطة ، أو 36ر2% ، ليصل إلى 63ر21031 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 92ر33 نقطة، أو 16ر2% ، ليصل إلى 43ر1533 نقطة.
// انتهى //
06:17ت م
0007