نيويورك 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واسأدان الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي الخميس الجولة الأخيرة من الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية التي أثارت مخاوف من أن تُطور بيونغ يانغ أسلحة أكثر تقدما.وحضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه، والدخول في مفاوضات ذات مغزى مع الولايات المتحدة الأمريكية، على النحو الذي تم التوافق عليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 30 يونيو خلال الاجتماع بين الرجلين في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريّتين.وقالت الدول الأوروبية بمجلس الأمن في بيان مشترك إن بذل كوريا الشمالية جهودا جدية لاستئناف الحوار الدبلوماسي والتقدم نحو نزع السلاح النووي، هي الوسيلة الأفضل لضمان أمن شبه الجزيرة الكورية واستقرارها فضلا عن مستقبل أفضل للشعب الكوري الشمالي.وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن العقوبات الدولية يجب أن تظل سارية وأن تنفذ بالكامل حتى يتم تفكيك برامج الصواريخ النووية والبالستية لكوريا الشمالية. من الضروري أن يُظهر مجلس الأمن وحدة في ما يتعلق باحترام قراراته.// انتهى //07:32ت م0008