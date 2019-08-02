عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده
الجمعة 1440/12/1 هـ الموافق 2019/08/02 م واس
جدة 1 ذو الحجة 1440هـ الموافق 2 أغسطس 2019م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
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